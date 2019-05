Venezuela: Guaidò su elezioni anticipate del parlamento, non partecipiamo a "farse" (3)

- Nel 2017, nel tentativo di offrire al paese una soluzione alla crisi attraverso le urne, il governo Maduro ha promosso la creazione di una Assemblea nazionale costituente (Anc), organo che sarebbe nato con elezioni disertate dalle opposizioni. La Anc, controllata quindi dalla maggioranza di governo, è divenuta in breve organo con competenze legislative. Una funzione che è costantemente oggetto di critica da parte del fronte anti-chavista, come dimostra da ultimo il via libera che l'Anc ha dato ala richiesta di togliere l'immunità parlamentare ai deputati dell'An accusati di partecipazione al "colpo di stato" dei fine aprile. La Anc, che avrebbe dovuto svolgere le sue funzioni entro due anni, ha deciso di prolungare il suo mandato fino ad almeno il 31 dicembre del 2020. Nel caso in cui non dovesse approvare una nuova Carta, la Costituente continuerebbe comunque i lavori. (segue) (Brb)