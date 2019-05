Repubblica Ceca: leader socialdemocratico Hamacek insiste per indicare nuovo ministro Cultura

- Il leader del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Jan Hamacek, insiste che sia il suo partito a nominare il successore di Antonin Stanek alla guida del dicastero della Cultura. Stanek ha dichiarato che si dimetterà prima della fine di maggio perché gliel'ha intimato lo stesso Hamacek, capo del suo partito. Nel frattempo si è svolta ieri una riunione del primo ministro, Andrej Babis, e del capo dello Stato, Milos Zeman, al termine della quale Babis ha dichiarato che l'abbandono di Stanek è "inusuale e involontario". Zeman ha invece detto che non prenderà una decisione su come procedere finché non parlerà con Stanek, con il quale ha buoni rapporti, e con Hamacek in settimana. (segue) (Rep)