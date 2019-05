Libia: Noc, mancanza sicurezza e illegalità minacciano operazioni compagnia petrolifera

- La mancanza di sicurezza e la situazione di illegalità dovuta al conflitto in corso in Libia sta minacciando le operazioni della compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc). Lo ha riferito la stessa compagnia in una nota. “Il protrarsi delle ostilità ostacolano le operazioni della Noc e la nostra capacità di servire il popolo libico. Le infrastrutture strategiche sono state danneggiate, la sicurezza continua a erodersi, consentendo alla criminalità di prosperare”, ha dichiarato nel comunicato stampa il presidente della Noc, Mustafa Sanallah. Nella nota la Noc ha sottolineato che un'ispezione condotta questa settimana della sede della North African Geophysical Exploration Company (Nageco), chiusa dallo scorso 10 aprile a seguito di un bombardamento, ha registrato il furto di più unità di macchinari e attrezzature di fondamentale importanza. In un incidente separato, un gruppo armato sconosciuto ha rubato un camion per il rifornimento di carburante che trasportava 40.000 litri di carburante da Sebha (nel sud della Libia) al giacimento petrolifero di El Feel. Il mezzo è stato ritrovato vuoto lo scorso 19 maggio nei pressi del villaggio di Germa (a circa 150 chilometri a ovest di Sebha). Al suo interno il personale della Noc ha rinvenuto un cadavere non ancora identificato. “La Noc prenderà tutte le misure necessarie per indagare e perseguire coloro che commettono crimini che minano il settore petrolifero e la nostra capacità di proseguire le nostre operazioni. È necessario un immediato cessate il fuoco. L'alternativa sono ulteriore escalation e distruzioni", ha dichiarato Sanallah.(Res)