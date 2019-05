Ue: accordo garanzia tra Banca Valsabbina e Fei per imprenditoria sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato oggi che Banca Valsabbina e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei, parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti) hanno firmato un accordo di garanzia sull'imprenditoria sociale del valore di 10 milioni di euro in Italia nell'ambito del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (Easi). Le imprese sociali beneficeranno di prestiti fino a 500mila euro. L'importo medio del finanziamento sarà di circa 140mila euro, consentendo a Banca Valsabbina di sostenere circa 70 nuovi progetti. "Grazie ai finanziamenti Ue nell'ambito del programma Easi, Banca Valsabbina svilupperà nuove attività di prestito del valore di 10 milioni di euro per finanziare imprese sociali in Italia, molte delle quali incontrano difficoltà nell'accedere al credito dai finanziamenti bancari tradizionali a causa di un profilo di rischio più elevato percepito o di una garanzia insufficiente. Garantire le pari opportunità, l'inclusione e l'accesso ai mercati del lavoro sostenendo le imprese sociali dimostra il nostro impegno a costruire un'Europa più giusta e rafforzare la sua dimensione sociale", ha detto il commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali, la mobilità delle competenze e del lavoro, Marianne Thyssen. (segue) (Beb)