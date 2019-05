Ue: accordo garanzia tra Banca Valsabbina e Fei per imprenditoria sociale (2)

- Il finanziamento dell'Ue consente al Fei di garantire l'80 per cento delle perdite su ciascun prestito fino a un perdita totale massima stimata per l'intero portafoglio. L'accordo di garanzia Easi consentirà a Banca Valsabbina di offrire prestiti con garanzie minori dalle imprese sociali al momento della presentazione della richiesta di prestito e di applicare un tasso di interesse più basso sulle somme erogate. Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale della Commissione europea è un programma di finanziamento volto a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, a garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, a combattere l'esclusione sociale e la povertà e a migliorare le condizioni di lavoro in tutta Europa. (Beb)