Sri Lanka: ministro mette in guardia da effetto attentati Pasqua su crescita economica (3)

- Il paese insulare dell’Oceano Indiano, esposto direttamente alle politiche di influenza di Cina e India, ha fatto ricorso al credito cinese più che all’emissione di obbligazioni sovrane internazionali o alla contrazione di prestiti con istituzioni internazionali: circa il 15 per cento del debito srilankese è detenuto dalla Cina; seguono la Banca asiatica di sviluppo (Adb) col 14 per cento, il Giappone col dodici per cento e la Banca mondiale con l’undici per cento. Nel 2017, a fronte dell’incapacità di onorare i debiti contratti con Pechino, Colombo ha assegnato alla compagnia cinese China Merchants Port Holdings Company una concessione di 99 anni sul porto strategico di Hambantota. La Cina è la principale fonte di investimenti esteri diretti per lo Sri Lanka, seguita da India e Singapore. (segue) (Inn)