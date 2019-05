Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 21 maggio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la circolazione di bassa pressione si muove lentamente verso Est favorendo una giornata nel complesso soleggiata sul Nordovest seppur con qualche annuvolamento di passaggio. Non mancheranno isolate note instabili sulle Alpi, dove nel pomeriggio potrà verificarsi qualche acquazzone, in locale sconfinamento alle pedemontane piemontesi. In Liguria insisteranno nubi compatte ad inizio giornata, con brevi piogge sul Levante. Parziale diradamento delle nubi nel pomeriggio. Rialzo delle temperature diurne. Venti deboli e mar ligure poco mosso.(Rpi)