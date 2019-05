Formula 1: si è spento Niki Lauda

- Niki Lauda, il leggendario pilota di Formula 1 per tre volte campione del mondo, si è spento questa notte a Vienna, dove era nato il 22 febbraio 1949. Lo ha annunciato la famiglia Lauda. Il quotidiano austriaco “Kronen Zeitung” ricorda il pilota ripercorrendone la carriera di corridore per diverse scuderie, tra cui Ferrari e McLaren, e imprenditore, fondatore e direttore delle compagnie aeree Lauda Air e Niki, nonché presidente non esecutivo della scuderia Mercedes Amg F1. (Geb)