Difesa: Rostekh aumenterà calibro armi dei veicoli corazzati russi

- Le società russe Tekhmash e Rostekh stanno lavorando alla possibile sostituzione degli armamenti in dotazione ai veicoli corazzati russi, attualmente calibro 30 millimetri, con componenti equivalenti da 57 millimetri. È quanto riferito dal vicedirettore generale della società Tekhmash, Aleksander Kochkin. "Insieme alla società statale Rostekh, stiamo conducendo una valutazione", ha dichiarato Kochkin. Attualmente il calibro principale dei sistemi di armamento dei veicoli corazzati leggeri e medi è 30 millimetri. Tuttavia, la sostituzione di armi per l'intera flotta nell'esercito russo richiederà costi significativi. "Il cambio di calibro richiederà enormi costi per la modernizzazione delle armi e delle attrezzature militari esistenti", ha spiegato Kochkin.(Rum)