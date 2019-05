Cina-Tagikistan: ministro Esteri Wang incontra presidente Rahmon

- L'ampio partenariato strategico tra Cina e Tagikistan ha raggiunto un nuovo livello, e i due paesi dovrebbero compiere ulteriori sforzi per costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una conferenza stampa a margine di colloqui con il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon. Wang ha detto che la Cina e il Tagikistan, in quanto partner strategici globali, hanno formato le "quattro buone relazioni": buoni vicini, buoni amici, buoni compagni e buoni partner, grazie alla guida dei due capi di Stato e alla costruzione comune della Nuova via della seta. "Pechino e Dushanbe dovrebbero attuare pienamente il consenso raggiunto dai due capi di Stato, consolidare la reciproca fiducia politica, difendere i loro interessi comuni e rafforzare la collaborazione delle loro strategie di sviluppo", ha affermato Wang. (segue) (Cip)