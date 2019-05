Cina-Tagikistan: ministro Esteri Wang incontra presidente Rahmon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cinese ha aggiunto che la Cina contribuirà a promuovere l'industrializzazione del Tagikistan e collaborerà con quel paese nella lotta al terrorismo, al separatismo e all'estremismo nonché alla criminalità organizzata transnazionale. "Alla luce dell'aumento dell'unilateralismo e del protezionismo, la Cina e il Tagikistan sosterranno l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) affinché svolga un ruolo più attivo nel mantenimento della sicurezza e della stabilità regionali, nonché a promuovere lo sviluppo e la prosperità comuni", ha detto Wang. "La Cina sostiene fermamente il Tagikistan nel tenere il quinto vertice della Conferenza per l'Interazione e le Misure per il Rafforzamento della Fiducia in Asia (Cica) a giugno, e promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel quadro del meccanismo, ha aggiunto Wang. (Cip)