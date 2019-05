Difesa: oggi riunione comitato militare con capi di Stato maggiore Ue

- Cooperazione tra Unione europea e Nato, missioni e operazioni militari, Cielo unico europeo e Pesco. Sono alcuni dei temi che verranno discussi oggi dal Comitato militare dell'Unione europea che si riunirà a livello di capi di Stato maggiore della Difesa dei paesi dell'Ue (Chod) e l'incontro sarà presieduto dal generale Claudio Graziano, presidente permanente del comitato. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. I capi di Stato maggiore dell'Ue esamineranno lo stato della cooperazione Ue-Nato, compresa l'attuazione della serie comune di proposte e della mobilità militare. Discuteranno anche di come migliorare la cooperazione in futuro. I capi di Stato maggiore dell'Ue esamineranno le missioni e le operazioni militari della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc), comprese le missioni di addestramento dell'Ue e le operazioni in corso dell'Ue (Eufor Althea, Eunavfor Somalia Operation Atalanta, Eunavfor Med Operation Sophia). Inoltre, esamineranno la dimensione militare del Cielo unico europeo. (segue) (Beb)