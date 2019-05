Cina-Usa: Ad Huawei, compagnia continuerà a crescere e ad acquistare prodotti statunitensi (2)

- Il fondatore, tuttavia, ha precisato che non rifiuterà la catena di approvvigionamento degli Stati Uniti, citando l'acquisto annunciato da Huawei nel 2018 di 50 milioni di chip da Qualcomm. "Finché il governo degli Stati Uniti consente alle società statunitensi di esportare i componenti, Huawei continuerà ad acquistare restando fedele alla propria missione di ricerca e sviluppo", ha affermato Ren. L'amministratore delegato di Huawei ha detto di aver apprezzato il sostegno di un gran numero di fornitori di componenti degli Stati Uniti nel corso degli anni, che stanno anche facendo pressioni per l'allentamento delle restrizioni imposte dal governo degli Stati Uniti. "Huawei è anche in trattative con aziende come Google per potenziali soluzioni di rimedio", ha proseguito Ren. (segue) (Cip)