Cina-Usa: Ad Huawei, compagnia continuerà a crescere e ad acquistare prodotti statunitensi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del dipartimento del Commercio Usa teso ad ampliare significativamente i controlli alle esportazioni di tecnologie emergenti in nome della sicurezza nazionale potrebbe causare un danno grave alla prima economia globale. L'avvertimento è giunto ieri dalla Information Technology and Innovation Foundation (Itif), un think tank con sede a Washington. Secondo le stime diffuse dall'organizzazione, le aziende Usa potrebbero perdere tra 14,1 e 56,3 miliardi di dollari in mancate esportazioni nell'arco dei prossimi cinque anni, e verrebbero messi a rischio tra 18 mila e 74 mila posti di lavoro nel settore tecnologico. "Imporre controlli alle esportazioni danneggia le aziende Usa riducendone le vendite, e dunque la capacità di reinvestire profitti nella ricerca e nello sviluppo, un processo necessario a continuare a innovare e creare lavori altamente retribuiti", ha dichiarato Caleb Foote, uno degli autori del rapporto pubblicato dall'Itif. Stando alle informazioni circolate nelle ultime ore, il bando imposto da Washington a Huawei ha spinto Intel, Qualcomm e altri produttori di chip a sospendere le forniture all'azienda cinese. (segue) (Cip)