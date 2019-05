Cina-Usa: Ad Huawei, compagnia continuerà a crescere e ad acquistare prodotti statunitensi (5)

- Il colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei ha accumulato dai suoi fornitori globali componenti sufficienti a garantire la produzione per circa un anno, in previsione del bando impostole dalle autorità statunitensi, secondo quanto riferito dal quotidiano "Nikkei" sulla base di fonti aziendali . Huawei si sarebbe rivolta ai suoi fornitori circa sei mesi fa, spiegando di voler accumulare scorte alla luce dell'incerto scenario delineato dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina e dalla campagna di boicottaggio globale intrapresa da Washington ai danni dell'azienda, all'avanguardia nel campo della tecnologia 5G. Nel frattempo, crescono le preoccupazioni per i danni collaterali alle catene di forniture asiatiche di Huawei, che di fatto non potrà più fare affari con aziende statunitensi. Il bilancio annuale delle acquisizioni del colosso cinese ammonta a ben 67 miliardi di dollari, e i titoli di borsa dei suoi principali fornitori hanno segnato consistenti ribassi nella mattinata di oggi. (segue) (Cip)