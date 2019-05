Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- -REGIONEOre 11, Torino, via Gramsci 4, Teatro Vittoria, l’assessora alla Cultura e al Turismo partecipa alla presentazione della prossima stagione dell’Unione MusicaleOre 18, Torino, Fabbrica delle “E” Corso Trapani 91/b, l'assessora ai Diritti e all'Immigrazione partecipa all'evento "Il protagonismo delle associazioni di cittadini e cittadine di origine straniera in Piemonte", per la presentazione del progetto InterAzioni in Piemonte 2 - azione 4 (Rpi)