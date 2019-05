Kirghizistan-Kazakhstan: presidente Jeenbekov riceve ministro Esteri Atamkulov, paesi hanno rapporti fraterni (2)

- Il Kazakhstan e il Kirghizistan stanno conducendo un lavoro attivo sulla realizzazione degli obiettivi fissati dai capi di Stato sull'aumento del fatturato dell’interscambio commerciale a un miliardo di dollari entro il 2020. Jeenbekov ha espresso i migliori auguri al presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev e ha rivolto un augurio alla popolazione in vista delle elezioni presidenziali anticipate del 9 giugno prossimo. "Il Kazakhstan è uno dei principali partner stranieri del Kirghizistan e noi siamo interessati a un ulteriore approfondimento della cooperazione in tutte le aree. Entrambi i paesi devono sviluppare una cooperazione economica regionale e cercare nuovi modi per aumentare il fatturato bilaterale delle materie prime", ha sottolineato il capo dello Stato kirghiso. (Res)