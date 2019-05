Libia: forze Haftar, terrorista di Derna combatte a Tripoli con forze Sarraj

- L’ufficio stampa del comando dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha annunciato di aver di aver individuato una serie di terroristi islamici tra le fila delle milizie che combattono tra le forze fedeli al Governo di accordo nazionale libico a Tripoli e che in passato avevano già combattuto contro di loro prima a Bengasi e poi a Derna, nell’est del paese. Tra questi in particolare è stata segnalata la presenza di Saad Abdel Salam Saad al Taira, chiamato anche Abu Zubeir Al Dernawi, nato a Derna nel 1977. Si tratta di un ex detenuto arrestato in Libia nel 2008 e rilasciato nel 2009 dietro il pagamento di una cauzione. E’ tra i fondatori del Consiglio della Shura di Derna, gruppo armato islamico che ha opposto una strenua resistenza all’Lna prima della capitolazione della città libica orientale. (Lit)