Governo: Tofalo (M5s), buon lavoro a neo comandante generale Guardia finanza Zafarana

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, rivolge in una nota "buon lavoro al Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana nominato comandante generale della Guardia di finanza. In questo incarico prestigioso e di altissima responsabilità", conclude l'esponente del governo, "sono certo continuerà a servire le istituzioni con dedizione e professionalità". (Com)