Ucraina: al via oggi missione dell'Fmi a Kiev

- La missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Kiev arriverà nella capitale ucraina il 21 maggio e completerà il lavoro in due settimane. “La missione dell’Fmi arriverà in Ucraina il 21 maggio e completerà il lavoro in due settimane”, ha spiegato il primo vicepresidente della commissione parlamentare per la politica fiscale e bancaria ucraina, Mykhailo Dovbenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. "Prevediamo che la missione dell'Fmi faccia ritorno a Kiev nelle prossime settimane, per riscontrare i progressi condotti nell'ambito del programma di accordo e discutere le politiche da attuare per la restante parte del 2019 con la nuova amministrazione nazionale", ha spiegato nei giorni scorsi il portavoce dell'Fmi Gerry Rice, facendo riferimento all'insediamento del nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (segue) (Res)