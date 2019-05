Governo: Bonino (+Europa), voto anticipato a luglio? Difficile, panorama è fosco

- Emma Bonino, leader di +Europa e senatrice del gruppo Misto, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital, in merito ad un eventuale voto ancitipato dopo le elezioni Europee, ha affermato che "è difficile andare a elezioni a luglio con gli infradito, settembre/ottobre mi sembra altrettanto rischioso. E ci aspetta una Finanziaria lacrime e sangue. Il panorama è fosco. Uno dei problemi per cui non riparte l'economia", ha concluso Bonino, "è la mancanza di investimenti su innovazione e ricerca: c'è un po' di elemosina in giro, e basta". (Rin)