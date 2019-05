Energia: Cina, provincia Jiangsu lancia progetto eolico offshore da oltre 23 miliardi di dollari

- La Cina realizzerà un progetto di energia eolica offshore con un investimento di 160 miliardi di yuan (circa 23,5 miliardi di dollari) al largo della provincia orientale di Jiangsu. Lo ha annunciato il governo provinciale. L'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" ha riferito che, nella giornata di domenica, l'amministrazione di Jiangsu e il gruppo cinese Huaneng hanno firmato un accordo sul progetto, che avrà una capacità di oltre dieci milioni di kilowatt. Le due parti coopereranno anche per costruire una base industriale per lo sviluppo, la produzione, la costruzione e la manutenzione di parchi eolici offshore, secondo l'accordo. "Il progetto riflette gli sforzi potenziati della Cina per costruire un sistema di energia pulita, sicura e ad alta efficienza", ha commentato Shu Yinbiao, presidente di Huaneng. Secondo quanto spiegato dal governo locale, il nuovo progetto di energia eolica contribuirà a soddisfare la crescente domanda di energia di Jiangsu, che sta accelerando il suo ritmo di ristrutturazione industriale. Il vento è diventato la terza più grande fonte di energia della Cina dopo il carbone e l'idroelettrico. Secondo il Global Wind Energy Council, la Cina si è al terzo posto nel mondo, dopo Regno Unito e Germania, per capacità installata di turbine eoliche offshore, pari all'undici per cento del totale mondiale. (Cip)