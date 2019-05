Egitto: Emirati condannano attacco terroristico sul bus turistico al Cairo

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco terroristico contro un autobus turistico vicino al Grande Museo Egizio del Cairo, in Egitto. “Condannano fermamente questo atto criminale che minaccia la sicurezza e la stabilità dell'Egitto”, si legge in una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi. Gli Emirati hanno anche espresso solidarietà al governo e al popolo egiziano nella loro lotta contro la violenza e l'estremismo. “Atti terroristici così vigliacchi - prosegue la dichiarazione - non minano la determinazione del popolo egiziano e la sua insistenza nel continuare a combattere il terrorismo senza riserve. Questo incidente terroristico è completamente incompatibile con tutti i valori e principi religiosi e umanitari". (Cae)