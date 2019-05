Arabia Saudita: Lega araba, girati gli inviti ai vertici della Mecca a tutti i paesi arabi

- Gli inviti a due vertici regionali convocati dal re Salman bin Abdulaziz per discutere degli attacchi ai siti petroliferi sauditi sono stati inviati a tutti i paesi arabi. Lo ha riferito un funzionario della Lega araba citato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, dopo che il Qatar ha dichiarato di non aver ricevuto un invito. Il re saudita Salman ha proposto sabato scorso di tenere i due incontri alla Mecca il 30 maggio per discutere delle implicazioni degli attacchi dei droni della scorsa settimana sugli impianti petroliferi nel Regno e gli attacchi a quattro navi, incluse due petroliere saudite, al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Il funzionario della Lega araba ha spiegato che ciò rientra nel quadro dell'attuazione dell'articolo 3, che prevede la convocazione periodica del consiglio a livello di vertice una volta all'anno a marzo. Stabilisce inoltre che se emergono nuovi sviluppi relativi alla sicurezza delle nazioni arabe, la Lega tiene delle sessioni se uno degli stati membri presenta una richiesta, che deve essere approvata dai due terzi degli altri stati membri. (Res)