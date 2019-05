Oman: ministro degli Esteri Bin Alawi in visita in Iran

- Il ministro degli Esteri dell’Oman, Yousef Bin Allawi, è giunto ieri a Teheran per una visita a sorpresa in Iran. Il capo della diplomazia di Mascate ha incontrato l’omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif, per discutere delle ultime evoluzioni a livello regionale e internazionale e delle relazioni bilaterali tra i due paesi, secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Teheran in una nota. La visita arriva nel contesto delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. (Res)