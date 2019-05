Scuola: Giuliano (M5s), da Cdm via libera a decreto inclusione, una rivoluzione approccio disabilità

- "Il Consiglio dei ministri ha appena approvato un provvedimento che sancisce una vera e propria rivoluzione copernicana per la disabilità a scuola", lo ha detto Salvatore Giuliano, sottosegretario del Movimento 5 stelle al Miur. "Con la revisione del decreto delegato della 'Buona scuola' potremo migliorare l'inclusione degli oltre 200 mila studenti con disabilità, aumentando la partecipazione di tutti i soggetti che affiancano questi giovani nella vita di tutti i giorni. Sono fiero di poter dire che la nuova norma è frutto dell'ascolto di istanze reali e di un lavoro partecipato, che si è svolto nei mesi passati gomito a gomito con le associazioni", ha aggiunto Giuliano. "In particolare, abbiamo previsto che le ore di sostegno, così come le attività didattiche e gli strumenti materiali per la formazione, non siano più stabiliti da un ufficio distante dall'alunno che agisce per procedure standardizzate, così come potevano essere i Gruppi per l'inclusione territoriale previsti nel vecchio testo". (segue) (Com)