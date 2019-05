Scuola: Giuliano (M5s), da Cdm via libera a decreto inclusione, una rivoluzione approccio disabilità (2)

- Il sottosegretario, in una nota, ha poi spiegato che "con il decreto Inclusione, coinvolgiamo in queste decisioni fondamentali la famiglia dell'alunno, lo psicologo o chi lo prende in cura a livello sanitario, un rappresentante dell'ente locale e, nel caso fosse maggiorenne, anche l'alunno stesso. Inoltre", prosegue Giuliano, "abbiamo trasformato i gruppi territoriali in gruppi di docenti esperti nell'inclusione che saranno a disposizione delle scuole per supportarle in tutti i passaggi e aiutarle in situazioni particolarmente critiche con gli studenti". "Si tratta di un approccio alla disabilità totalmente diverso da quello che siamo abituati a concepire", sottolinea il sottosegretario al Miur, "e che recepisce i principi della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità applicandoli nel concreto a livello scolastico. Frutto di un lavoro che dura fin dall'insediamento di questo governo, il decreto darà alla nostra scuola, luogo di inclusione per eccellenza, uno strumento per migliorarsi, migliorando la vita di tutti gli studenti e non lasciando da soli presidi e insegnanti". (Com)