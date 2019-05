Canada: rimosse tariffe su prodotti importanti da Stati Uniti

- Il ministro canadese delle Finanze, Bill Morneau, ha annunciato oggi, 20 maggio, che le tariffe canadesi su diversi prodotti statunitensi sono state ufficialmente revocate. Le tariffe, che prendevano di mira i prodotti con l'obiettivo di avere un impatto politico negli stati a maggioranza repubblicana, erano state imposte in rappresaglie ai dazi su acciaio e alluminio che il presidente Usa, Donald Trump, aveva imposto al Canada quasi un anno fa. Oggi Morneau ha rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che l'abolizione delle tariffe da entrambe le parti era una "vera vittoria per tutti" gli interessati. Trump ha twittato sempre in giornata che gli agricoltori statunitensi possono ora ricominciare a fare affari con il Canada e il Messico. Venerdì scorso il capo della Casa Bianca ha eliminato un ostacolo importante per l'approvazione dell'accordo Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) tra Stati Uniti, Canada e Messico, concordando con i due paesi vicini di rimuovere le tariffe su alluminio e acciaio. (segue) (Res)