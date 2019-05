Canada: rimosse tariffe su prodotti importanti da Stati Uniti (2)

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, incontrerà il primo ministro canadese Justin Trudeau a Ottawa il 30 maggio per facilitare il processo di ratifica dell'accordo commerciale Usmca, ha detto la scorsa settimana. "Viaggerò a Ottawa, in Canada, il 30 maggio per incontrare il primo ministro Justin Trudeau per far avanzare l'accordo Usmca il più rapidamente possibile", ha detto Pence sul suo profilo Twitter. “Questa è una vittoria per tutte e tre le nazioni", ha aggiunto in riferimento all'annuncio del presidente Donald Trump di ritirare le tariffe statunitensi su acciaio e alluminio importati da Messico e Canada. Trudeau aveva detto che le tariffe sono state il più grande ostacolo al passaggio del trattato che deve essere ratificato dai parlamenti dei rispettivi paesi. Il premier liberale ha aggiunto che la decisione di azzerare i dazi consentirebbe agli Stati Uniti e al Canada di lavorare insieme sul processo di ratifica dell'Usmca. (Res)