Uruguay: campagna mietitura, coltivatori prevedono rendimento record della soia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinque giorni dalla conclusione della mietitura di soia, i principali produttori uruguaiani prevedono di superare quest'anno il record di rendimento raggiunto nel 2016/2017 con 3000 kg/h anche se non è ancora possibile stimare quale sarà il volume complessivo finale del raccolto. In base a un rilevamento effettuato dal quotidiano "El Observador", il rendimento quest'anno dovrebbe essere attorno alle 3,2 tonnellate per ettaro, mentre grazie alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ci si aspetta anche una maggiore domanda di soia da parte del gigante asiatico e quindi una ripresa della sua quotazione attestata attualmente ai livelli più bassi del decennio. In base ai dati della direzione di statistica del ministero dell'Agricoltura, il rendimento medio nella campagna dell'anno scorso era stato di 1214 kg/h con una diminuzione del 59 per cento rispetto alla campagna precedente. (Abu)