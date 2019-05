Pd: Renzi (Pd), non possiamo fare un accordo con M5s, pentito di non averlo detto prima

- Mai con i 5 Stelle. Lo ha ribadito l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium della fondazione Cariplo di Milano, dove sta partecipando a un evento elettorale con il capolista nella circoscrizione Nord-Est di Pd-Siamo europei, Carlo Calenda. “Loro con l’uno vale uno vogliono rivendicare l’incompetenza. Ecco perché noi non possiamo fare un accordo con il Movimento 5 stelle. Nel Medioevo tornateci voi!”, ha detto Renzi. “A chi mi chiede se sono pentito di essere andato da Fazio a dire che non avrei fatto l’accordo con il Movimento 5 stelle - ha aggiunto - dico che sono pentito di non averlo fatto la settimana prima, perché Fazio aveva un altro ospite”. (Rem)