Cdm: fonti, riunione tesa sui decreti famiglia, sicurezza bis e autonomie, non ci sarà voto

- Dopo le nomine, la discussione nel Consiglio dei ministri deve affrontare decreto famiglia, decreto sicurezza bis e decreto autonomie. Secondo fonti, quello ancora in corso sarebbe il vertice più polemico degli ultimi mesi tra M5s e Lega, alla vigilia delle elezioni europee e sui decreti non si arriverà a un voto. Prima dell'incontro, i toni erano già saliti: il sottosegretario della presidenza, il leghista Giancarlo Giorgetti ha detto in un'intervista che Giuseppe Conte "non è una persona di garanzia, ma espressione dei 5 Stelle". Il premier ha replicato: "E' gravissimo. Chi mi mette in discussione lo faccia in Cdm". Nel corso del Cdm, a quanto si apprende da fonti governative, Giuseppe Conte avrebbe riferito che "alcune criticità" nel decreto sicurezza bis sarebbero state segnalate anche dal Quirinale. Come da prassi, il decreto sicurezza bis, assieme a quello famiglia, era stato trasmesso nel pomeriggio da Palazzo Chigi al Quirinale "per conoscenza".(Rin)