Europee: Renzi (Pd), la Madonna non ce la vedo a dare preferenze ai leghisti

- Partecipando a un evento elettorale a Milano con il capolista nella circoscrizione Nord-Est di Pd-Siamo europei, Carlo Calenda, l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, ha criticato duramente il vicepremier Matteo Salvini per avere inneggiato ai santi e a Maria durante la manifestazione sovranista di sabato scorso. "Non so chi di voi sia credente, ma io la Madonna a dare le preferenze ai leghisti non ce la vedo", ha detto. "Ma come può permettersi uno ripreso a bestemmiare come gli scaricatori di porto di Livorno, di venire a utilizzare due anni dopo i simboli religiosi che sono patrimonio di tutti per un'ulteriore divisione? Ma come è possibile che giuri su un Vangelo che non ha letto?" "Questi - ha proseguito - sono sovranisti con i rubli degli altri. Questi sono sovranisti finché non arriva uno più sovrano di loro che li sovrasta". E ancora: "C'erano più persone a contestarlo ieri a Firenze che alle sue manifestazioni. E io di contestazioni ho una certa esperienza..." (segue) (Rem)