Europee: Renzi (Pd), la Madonna non ce la vedo a dare preferenze ai leghisti (2)

- Le critiche di Renzi al ministro dell'Interno hanno toccato anche il tema dell'immigrazione. "Quelle ragazze che erano sulla Diciotti potevano essere le nostre figlie e le nostre sorelle. Per loro la pacchia non è mai iniziata! Restiamo umani. Diciamo no ai toni provocatori di un piccolo uomo che si chiama Matteo Salvini", ha detto Renzi, lanciando una stoccata anche contro i "professoroni" che si sono schierati contro la sua riforma costituzionale e che ora non dicono niente contro il ministro dell'Interno. "Dove sono finiti quei grandi professori che ci attaccavano perché volevamo togliere il Senato, che hanno messo in piedi una campagna d'odio contro di noi perché volevamo cambiare l'Italia con un referendum?", si è chiesto l'ex segretario dem. (Rem)