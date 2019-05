Usa: Trump invoca inchiesta su legami tra famiglia Biden e governo cinese

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto che venga aperta un'indagine sui legami finanziari tra la Cina e la famiglia dell'ex vicepresidente Joe Biden, tra i principali sfidanti democratici nelle affollate primarie per l'elezione presidenziali del 2020. "Al 100 per cento, è una vergogna", ha detto Trump in un'intervista domenica sera a “Fox News”, alla domanda se si debba indagare sui presunti legami finanziari tra la Cina e la famiglia Biden. "E poi (Biden) dice che la Cina non è un nostro concorrente", ha aggiunto. "La Cina è un nostro grande concorrente. Vogliono conquistare il mondo". L'accusa di legami finanziari è stata fatta dall'autore conservatore Peter Schweizer, il quale sostiene che il figlio minore di Biden, Hunter, guadagnava milioni dal governo cinese in un momento in cui suo padre stava negoziando con funzionari cinesi per questioni governative. (segue) (Was)