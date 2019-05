Usa: Trump invoca inchiesta su legami tra famiglia Biden e governo cinese (2)

- I Repubblicani, nelle scorse settimane, hanno già sollevato l'ombra del conflitto di interessi per Joe Biden, denunciando un “caso Ucraina”. Nel marzo 2016, l’allora vicepresidente statunitense visitò Kiev e minacciò la revoca di garanzie Usa sul debito ucraino per 1 miliardo di dollari, nel caso il governo di quel paese non avesse rimosso l’allora procuratore generale accusato di corruzione. La campagna di pressione di Biden funzionò, e il parlamento ucraino votò per esautorare il procuratore; il potenziale conflitto di interessi è insito proprio in questo episodio: il procuratore generale ucraino era infatti intento ad indagare su una compagnia energetica, Burisma Holdings nel cui consiglio di amministrazione sedeva il figlio minore del vicepresidente Usa, Hunter Biden. (segue) (Was)