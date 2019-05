Usa: Trump invoca inchiesta su legami tra famiglia Biden e governo cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi sondaggi Joe Biden aumenta il proprio distacco sui numerosi altri candidati alle primarie presidenziali del Partito democratico. Biden guida ogni sondaggio nazionale sin da quando ha annunciato la propria candidatura, il mese scorso; i sondaggi gli attribuiscono un solido vantaggio negli Stati che andranno al voto anticipato, come New Hampshire e South Carolina. L’ex vicepresidente pare anche in grado di sconfiggere Donald Trump, nel caso i due si affrontassero direttamente alle elezioni presidenziali del 2020: un nuovo sondaggio della Quinnipiac University attribuisce al candidato democratico un vantaggio di 11 punti percentuali sul presidente Trump in Pennsylvania, uno degli Stati contesi chiave per l’assegnazione della Casa Bianca. (Was)