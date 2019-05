Pd: Renzi, non ho bisogno di avere ruolo di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il 26 maggio al governo non succederà niente, secondo l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi. “Hanno litigato fino a oggi e poi faranno finta di nulla come in ‘Beautiful’”, ha detto Renzi. “Poi - ha aggiunto - arriverà la legge di bilancio e arriverà il nostro momento. Questa battaglia va fatta a testa alta, a viso aperto e senza paura”. “C’è bisogno di tutti. Io ci sono, senza bisogno di avere ruolo di leadership”, ha concluso l’ex segretario del Pd. (Rem)