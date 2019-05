Usa: giudice ordina a società di contabilità di Trump di consegnare i documenti al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice distrettuale Amit Mehta di Washington, DC, ha confermato un mandato emesso dalla commissione Vigilanza e Riforme della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per ottenere da una società di revisione contabile i documenti finanziari del presidente Donald Trump. La società Mazars Usa, che lavorava per il presidente, dovrà ora rispettare la citazione e fornirei i documenti finanziari di Trump risalenti al 1 gennaio 2009, anche se il presidente farà certamente appello alla sentenza. I legali di Trump hanno depositato la causa il mese scorso per bloccare la citazione della commissione, sostenendo che si trattava di un abuso di autorità del Congresso. Lo scorso mese gli avvocati del presidente avevano invitato la società Mzars Usa a non consegnare i documenti fiscali richiesti. (segue) (Was)