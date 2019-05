Usa: giudice ordina a società di contabilità di Trump di consegnare i documenti al Congresso (2)

- Il presidente della commissione, Elijah Cummings aveva scritto, in una lettera del 20 marzo, che la richiesta di visionare le dichiarazioni dei redditi del presidente Donald Trump era stata avanzata dopo la testimonianza di Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Trump, che aveva riferito ai legislatori come il tycoon avrebbe gonfiato o sgonfiato il suo patrimonio per "scopi potenzialmente impropri". Il 10 maggio, la commissione ha inviato anche dei mandati di comparizione per il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, e al commissario dell'Internal Revenue Service (Irs), Charles Rettig, riguardo sei anni di dichiarazioni dei redditi di Trump, dal 2013 al 2018. (Was)