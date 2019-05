Usa: Trump difende la propria affidabilità finanziaria e rapporto con Deutsche Bank

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso la sua affidabilità creditizia e il suo rapporto di lunga data con la Deutsche Bank, a seguito di una articolo del quotidiano “New York Times” secondo cui la banca tedesca avrebbe ignorato le segnalazioni sollevate dai propri dipendenti in merito a transazioni potenzialmente illegali di Trump e suo genero Jared Kushner con altre società esterne. Secondo il “Nyt”, i dirigenti della banca avrebbero impedito ai dipendenti di riferire le transazioni sospette al dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, e un ex dipendente afferma di essere stata licenziata per aver sollevato preoccupazioni in merito all'esame da parte della banca di determinati clienti. (segue) (Was)