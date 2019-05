Usa: Trump difende la propria affidabilità finanziaria e rapporto con Deutsche Bank (2)

- Trump ha accusato il “Nyt” di “scrivere storie false su come ho usato poche banche perché non volevano fare affari con me. Sbagliato! È perché non avevo bisogno di soldi”, ha scritto oggi, 20 maggio, in una serie di tweet. Il presidente ha difeso la sua affidabilità finanziaria negando che i fallimenti alle spalle e una reputazione litigiosa avrebbero reso Trump e la sua famiglia dei clienti indesiderati per alcune delle più grandi banche di Wall Street. Deutsche Bank ha dichiarato che ci sono state "numerose inesattezze e affermazioni ingannevoli" nell'articolo del “Nyt”, e che “le restrizioni legali sulla banca impediscono di confutare pubblicamente e in dettaglio le inesattezze nella storia del New York Times". (Was)