Usa: oggi informativa al Congresso su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e il Senato dovrebbero essere informati oggi, 21 maggio, sulla politica nei confronti dell'Iran dell'amministrazione Trump. Il briefing arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato che una possibile guerra si trasformerebbe per "la fine ufficiale dell'Iran", e molti legislatori preoccupati che la situazione possa trasformarsi in un'azione militare. Alcuni legislatori hanno già ricevuto istruzioni privatamente sulla politica di Trump nei confronti di Teheran, e i leader del Congresso sono stati informati la scorsa settimana. L'incontro di martedì con i massimi responsabili della sicurezza di Trump - tra cui il segretario alla Difesa Patrick Shanahan, il segretario di Stato Mike Pompeo e il capo di Stato Maggiore, il generale Joseph Dunford – permetterà a molti legislatori di comprendere meglio la situazione e quanto affermato dall'intelligence dell'amministrazione Trump, a supporto delle recenti mosse nella regione. (segue) (Was)