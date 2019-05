Usa: oggi informativa al Congresso su Iran (2)

- Il senatore Lindsey Graham, fedele alleato di Trump, ha dichiarato di essere stato informato dal consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e ha incoraggiato Trump a monitorare la situazione, tenendola sotto controllo. La tensione tra i due paesi ha raggiunto nuove vette due settimane fa, quando Bolton ha annunciato che l'amministrazione stava schierando la portaerei Uss Abraham Lincoln e un gruppo di bombardieri B-52 nella regione del Golfo Persico in risposta alle "allarmanti e crescenti indicazioni e avvertimenti" dall'Iran. (Was)