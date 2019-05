Medio Oriente: Trump, nessun segno che Iran stia preparando attacco contro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono segnali che l'Iran stia preparando azioni contro gli interessi statunitensi in Medio Oriente:lo ha detto oggi, 21 maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che qualsiasi provocazione di Teheran sarà accolta "con grande forza". "Non abbiamo alcuna indicazione che qualcosa sia accaduto o accadrà, ma se (l'Iran) lo farà, sarà accolta, ovviamente con grande forza", ha detto Trump alla stampa della Casa Bianca. Il presidente statunitense ha ribadito anche che sarebbe pronto a condurre negoziati con Teheran se i funzionari iraniani facessero la prima chiamata. (segue) (Was)