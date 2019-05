Medio Oriente: Trump, nessun segno che Iran stia preparando attacco contro Usa (2)

- Le tensioni Usa-Iran sono esplose per la prima volta l'anno scorso quando gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall'accordo nucleare del 2015 e hanno iniziato a ripristinare le sanzioni contro Teheran. L'8 maggio, l'Iran ha annunciato la sua decisione di interrompere parzialmente gli obblighi previsti dall'accordo nucleare. Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno intensificato le proprie forze militari in Medio Oriente in quello che il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, ha definito un messaggio chiaro e inconfondibile al regime iraniano. (Was)