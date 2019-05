Usa: commissione Camera vota per pubblicazione trascrizione testimonianze di Cohen

- La commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha reso pubblica ieri, 20 maggio, la trascrizione di circa 15 ore di testimonianze a porte chiuse dell'ex avvocato, e faccendiere, del presidente Donald Trump, Michael Cohen. Le trascrizioni sono state divulgate dopo la votazione della commissione, conclusasi 12 a 7. Cohen era apparso davanti alla commissione, a porte chiuse, a febbraio e a marzo, per testimoniare del suo lavoro sul progetto della Trump Tower di Mosca, mai realizzato, e sulla sua testimonianza del Congresso nel 2017, durante la quale ha mentito sulla durata delle trattative per il progetto in relazione alla campagna presidenziale del 2016. Cohen sta scontando una pena detentiva di tre anni per reati finanziari e per aver mentito al Congresso durante la sua testimonianza del 2017. "Il pubblico dovrebbe giudicare da solo sia le prove rilasciate in concomitanza con la testimonianza di Cohen relativa a Trump, la sua preoccupante relazione con la Russia, e gli sforzi di Trump e di quelli a lui vicini per nascondere la relazione e le potenziali relazioni commerciali", ha detto il deputato Adam Schiff, democratico della California e presidente della commissione Intelligence. (Was)