Sicurezza: fonti Viminale, attenzione massima a riordino Polizia locale

- Massima attenzione del Viminale al rafforzamento del ruolo e delle funzioni delle Polizie locali. E' quanto precisano fonti del Ministero dell'Interno. Le stesse fonti spiegano che "già in sede di conversione del decreto legge dello scorso anno sono state introdotte specifiche disposizioni in tal senso. Ora si sta lavorando per dare adeguato riconoscimento alle competenze e professionalità degli agenti di polizia locale, sempre più impegnati nella tutela della sicurezza urbana e il contrasto al degrado urbano". (Rin)