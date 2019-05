Roma: De Priamo-Figliomeni (Fd'I), drammatica situazione canile Muratella. Già presentati esposti a Procura e Nas

- "Sulla drammatica situazione in cui versano gli animali del canile della Muratella, come Fratelli d'Italia tempo fa avevamo già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica e ai Nas. Nelle scorse settimane, infatti, siamo venuti a conoscenza dei numerosi decessi di cani dovuti a malattie infettive e ancora oggi diversi settori delle gabbie del canile sono stati chiusi per la mancanza di sicurezza sanitaria. Ancora una volta l'amministrazione 5 Stelle dimostra una gestione fallimentare e a farne le spese sono gli animali, quando invece il loro benessere dovrebbe essere tutelato". E' quanto dichiarano in una nota gli esponenti di FdI, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Francesco Figliomeni consigliere capitolino. (Com)