Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 21 maggio:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 10 - Auditorium Ferrucci - Corso Ferrucci 112: l'assessore al Commercio porta i saluti istituzionali al convegno "Nuova vita a Torino - Il mercato degli uffici di Torino e hinterland".Ore 11,30 - Palazzo civico, Diritto di Tribuna. Petizione popolare al Consiglio comunale "Riqualificazione di via Nizza nel tratto interessato dal cantiere per la Linea 1 della Metropolitana verso piazza Bengasi".Ore 13 - Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della conferenza dei CapigruppoOre 14.30 - Palazzo cvico, sala Orologio: riunione delle Commissioni IV e II. Odg: Rendiconto del Comune per l'esercizio 2018. Illustrazione dell'assessora Schellino .Ore 16,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione, la I Commissione e la V Commissione e II Commmissione. Odg: 1)Rendiconto del Comune per l'esercizio 2018. Illustrazione dell'assessore Unia; 2) "Candidatura della Città di Torino per ospitare Eurovelo 2020". (segue) (Rpi)